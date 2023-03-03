Sındırgı'da kurban kesilerek yağmur duası yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çaygören Barajı'nın yüzde 20 seviyesine düşmesinin ardından kurban kesilerek yağmur duası yapıldı.
İlçede Çaygören Barajı'nda yağan karların erimesine rağmen su seviyesinin yüzde 20 seviyesinde olması çiftçileri endişelendiriyor.
Sındırgı Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve vatandaşlar tarafından baraj kıyısında yağmur duası ve kurban kesimi gerçekleştirildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Kesilen kurbanlar, ilçedeki evlerde ağırlanan afetzede vatandaşlara pay edildi.
Programa, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Sami Türkel, Çaygören Mahalle Muhtarı Birol Keskin, vatandaşlar katıldı.