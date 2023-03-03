Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen zanlıların evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 42 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, av tüfeği ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.