Gönen'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık amacıyla bazı haberleşme nakil kablolarının kesildiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon başlattı.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen makas ve kesilen kablolar da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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