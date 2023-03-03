Balıkesir'de silahlı kavgada seken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada açılan ateş sonucu, seken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki Toplu Taşıma Merkezi önünde Y.C.T. ve kardeşi Ö.F.T. ile T.K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C.T, av tüfeğiyle T.K'ye doğru 3 el ateş etti.

Seken saçmalar, olayla ilgisi bulunmayan çevredeki M.Ö, E.Ç, Y.Ç, E.K. ve Ş.Ç'ye isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin, kavganın ardından kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşleri yakalama çalışması sürüyor.

Öte yandan, kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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