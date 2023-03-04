Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tırla çarpışan otomobilin içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Çanakkale - İzmir kara yolu Burhaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, Osman Ş'nin kullandığı 42 DMC 85 plakalı tır ile İbrahim Kaya yönetimindeki 10 YS 187 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan Kaya, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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