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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

AA

Sındırgı'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne seyreden H.Ö. (33) idaresindeki 34 CCK 032 plakalı otomobil, Kocakonak mevkisindeki kavşakta 10 ZD 139 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiye iki araç farklı yönlere savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.Ö. ile diğer araçta bulunan N.A. (89), Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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