Sındırgı'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne seyreden H.Ö. (33) idaresindeki 34 CCK 032 plakalı otomobil, Kocakonak mevkisindeki kavşakta 10 ZD 139 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiye iki araç farklı yönlere savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü H.Ö. ile diğer araçta bulunan N.A. (89), Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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