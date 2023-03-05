Balıkesir'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Şevik (37) idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Y.A. yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49) ve Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile aynı araçta bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2) ve Ebrar Tenekeci (17) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şevik ve Taş'ın cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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