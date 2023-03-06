Gönen'de "Ömer Seyfettin Hikaye Ödülleri" sahiplerini buldu

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BALIKESİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen "34. Ulusal Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında hikaye yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Ömer Seyfettin Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında organize edilen hikaye yarışmasına "lise" kategorisinde 114, "yetişkinler" kategorisinde ise 61 eser katıldı.

Eserler, Doç. Dr. Bahtiyar Arslan, Doç. Dr. Berna Ayaz, Edebiyat Öğretmeni Kader Eralp ve Hikayeci Yazar Salim Nizam'ın yer aldığı seçici kurul jürisi tarafından incelendi.

Gönen Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüseyin Savcı "Kocam öldü, mutluyum" adlı eseriyle katıldığı yarışmada Ömer Seyfettin Hikaye Ödülünü kazandı.

Lise kategorisinde ise Beyza Yasmin Erdem'e ait "Kayıp renkler portresi" adlı eser birinci oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Berna Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve Hikayeci Yazar Öğretmen Salim Nizam tarafından takdim edildi.

Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, ödül alan yarışmacılara edebiyata verdikleri önem ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek, mesleki kariyer ve yaşamlarında başarı diledi.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinlikler, Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Diyet" tiyatro oyunu ile son buldu.

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