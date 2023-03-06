En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir - Susurluk kara yolunda seyir halinde olan Kamil Aru idaresindeki 42 PJ 562 plakalı otomobil, Balıkesir Vergi Denetim İstasyonu mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ile otomobildeki Kemal Aru, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından hasar alan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.