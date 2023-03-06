BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de köprü korkuluklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir - Susurluk kara yolunda seyir halinde olan Kamil Aru idaresindeki 42 PJ 562 plakalı otomobil, Balıkesir Vergi Denetim İstasyonu mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü ile otomobildeki Kemal Aru, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından hasar alan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.