Sındırgı'da "Balıkesir Kuzusu"nun popülasyonunu artırmak için damızlık tesisi kuruldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören coğrafi işaret tescilli kuzunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla damızlık merkezi kuruldu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi tarafından coğrafi tescilli "Balıkesir kuzusu"nun üretiminin artırılması için ilçede çalışma başlatıldı.



Lezzetiyle büyük şehirlerdeki lüks restoranlardan yoğun talep gören "Balıkesir kuzusu"nun popülasyonunun artırılması için İbirler Mahallesi'ne damızlık koyun üretim tesisi kuruldu.



11 bin 930 metrekarelik alanda kurulan tesis, 200 koyun ve 12 kuzu ile faaliyete geçti.



Çevre düzenlemesinin de devam ettiği tesis civarındaki belediyeye ait arazilerde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak adına ekim de yapılıyor.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 80 bin küçükbaş hayvan olduğunu söyledi.



Balıkesir kuzusunun üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Yavaş, "Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz hakikaten hayvancılığa, tarıma ciddi manada destek veriyor. Arıcılık, süt üretimi, yem, silaj desteklerinin yanı sıra şimdi de 5 ilçemizde yapılan çalışmalarla Balıkesir kuzusunun sayısını artırabilmek için çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

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