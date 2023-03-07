Balıkesir’deki ev yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan ev yangının söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kocacami Mahallesi Aydınlık sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince müdahele edildi.

Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Y. sağlık ekiplerince İlk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Burhaniye Devlet Hastanesi‘ne götürülerek tedavi altına alındı.

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