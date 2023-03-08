AK Partili Canbey'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Canbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, cinsiyetler arası adaleti şiar edinmiş bir geleneğin mensubu olduklarını kaydetti.

Kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalara imza attıklarını bildiren Canbey, şunları değerlendirmelere yer verdi:

"Kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırarak, kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkanları sağladık. En önemlisi de toplumumuzun huzuru, geleceğimizin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürüttük. Şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza ve depremzede vatandaşlarımıza sabır temenni ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum."

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