Bandırma ve Savaştepe'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kadınlar deprem bölgesindeki ailelere yastık kılıfı, çarşaf ve perde dikerek destekte bulunuyor.

Bandırma Kent Konseyi iş birliğince yürütülen yardım çalışmaları, Bandırma Halk Eğitim Merkezi moda tasarımı öğretmeni Nurhan Şenizbe ve kursiyerlerin çalışmaları doğrultusunda devam ediyor.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Bandırmalı kadınların deprem bölgesi için aralıksız çalıştığını belirterek, "Kadınlarımızın üretmiş oldukları ürünleri hem Bandırmaya gelen depremzede vatandaşlarımıza hem de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir vesileyle ulaştırmak istiyoruz. bu ürünleri üreten emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum". dedi.

Savaştepe ilçesinde de deprem bölgesi için konteyner tuvalet ve banyo üretimi yapılıyor.

İlçedeki bir firma tarafından üretilen seyyar tuvalet ve banyo, gönüllü vatandaşların da yardımıyla üretilmeye devam ediliyor.

Prefabrik üretimi yapan Resul Gökçen, gazetecilere, deprem bölgesinde tuvalet ve banyo ihtiyacının çok olduğunu öğrendikleri için üretime başladıklarını dile getirdi.

Gökçen, şu ana kadar 6 konteyner ürettiklerini ve ihtiyaç olduğu sürece üretime devam edeceklerini ifade etti.

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