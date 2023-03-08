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Balıkesir'de depremzede kadınlar geride bıraktıkları için yardım seferberliğine katıldı

AA

Balıkesir'de depremzede kadınlar geride bıraktıkları için yardım seferberliğine katıldı

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Balıkesir'e gelen kadınlar, afet bölgesine yapılan yardım çalışmalarına katılıyor.

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden aileleriyle Balıkesir'e gelen kadınlar, yurt ve otellerin yanı sıra yakınlarının yanında yaşamlarını sürdürüyor.

Depremde evleri ağır hasar gören ve yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Gülten Küçükaslan, Necla Karaca ve Seyhan Su da geride bıraktıkları kentlerde yaşayanlara destek olmaya çalışıyor.

Afetzede kadınlar, Altıeylül Halk Eğitim Merkezinde arkadaşlarıyla diktikleri 1500 battaniye, 100 nevresim takımı, 200 yorgan, 350 uyku tulumu, 50 yastık ve çok sayıda kıyafeti bölgeye gönderdi.

- "Halkımız çok merhametli, çok vicdanlı"

Depremin ardından iki çocuğuyla Adıyaman'dan gelen Gülten Küçükaslan, AA muhabirine, Balıkesir'de kızının yanında kaldığını söyledi.

Hasarlı olduğu için evlerine giremediklerini belirten Küçükaslan, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir felaketti. Allah bir daha yaşatmasın, çok ölüm oldu. Şu an buradayız, bilemiyorum, herhangi bir yol haritamız yok. Ne yapacağız ne edeceğiz, zor bir durum. Balıkesir'e geldikten sonra usta öğretici olarak Halk Eğitimi Merkezine başvurdum. Geldim gördüm ki bizim yöre için burada canla başla çalışılıyor. Ben de katkıda bulunmak için yardıma geldim. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Halkımız çok merhametli, çok vicdanlı. Kendilerine dikiyorlarmış gibi burada çok güzel bir özveri var. Ben de bir depremzede olarak deprem bölgesine gönderilen ürünlere yardımcı olmak için buraya geliyorum."

Necla Karaca ise Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin 4'üncü gününde Hatay'dan oğlu, kızı ve torunuyla Balıkesir'e geldiğini anlattı.

Karaca, kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini dile getirerek, destek veren herkese teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezindeki çalışmalara yardım ettiğini aktaran Karaca, "Bizim gibi depremzede olan kardeşlerimize yorgan, yastık ve nevresim dikiyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. El birliğiyle yaralarımızı saracağız. Bu süreç elbette geçecek, inanıyoruz. Biz kadınlar güçlüyüz, başaracağız." dedi.

Usta öğreticilik yaptığını, bir yardımı olur düşüncesiyle Halk Eğitimi Merkezine geldiğini belirten Karaca, konteyner ev imkanı sağlanırsa memleketine dönmeyi istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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