Savaştepeli taksici depremzedeleri ücretsiz taşıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaşayan taksici İlyas Uysal, ilçeye gelen depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Polislik mesleğinden emekli olan Uysal, taksicilik yapmaya başladı.

İlçeye deprem bölgesinden vatandaşların geldiğini duyan Uysal, afetzedelere ücretsiz hizmet vermeye karar verdi.

Aracının arka camına "Depremzede kardeşlerimize ücretsiz hizmet verilir" yazdıran İlyas Uysal, gazetecilere, 4 yıldır Savaştepe'de taksicilik yaptığını söyledi.

Depremde zarar gören vatandaşlara katkı sunmak istediğini anlatan Uysal, "Depremzedelerimize ve yakınlarına bizim de bir katkımız olsun diye ücretsiz olarak taşımayı taahhüt ediyorum. Ben bu işe nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm ve aklıma bu geldi. İsabetli bir karar verdiğime inanıyorum." dedi.

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