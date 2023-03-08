Bandırma'da çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Hacıyusuf Mahallesi'ndeki 35. sokakta bulunan bir binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



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