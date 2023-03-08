BASKİ'den vatandaşlara tasarruflu su tüketimi çağrısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal, kente su sağlayan İkizcetepeler ve Gönen Barajı'ndaki doluluğun azalması nedeniyle vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiği uyarısında bulundu.

Günal, yazılı açıklamasında, İkizcetepeler Barajı'nın doluluk oranının yüzde 23, Gönen Barajı'nın ise yüzde 45 olduğunu belirtti.

Suyun bilinçli olarak kullanılması ve tasarruf yapılması gerektiğini bildiren Günal, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla su seviyesi İkizcetepeler Barajı'nda yaklaşık 210 günlük, Gönen Barajı'nda ise yaklaşık 2 bin 100 günlük su potansiyelimiz mevcut. Bu nedenle suyumuzu her zaman olduğundan daha özenli ve israf etmeden kullanalım. BASKİ olarak suyun korunması, vatandaşlarımıza kesintisiz ulaştırılması konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımız da suyun israf edilmemesi noktasında hassasiyet göstererek, geleceğimiz için önemli bir katkı sunabilir."

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