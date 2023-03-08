Balıkesir'de depremzede çocuklar için "Sanatın İyileştirici Gücü" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesince afet bölgesinden gelen ve Karesi ilçesine bağlı okullarda öğrenim gören çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi.

"Sanatın İyileştirici Gücü" adıyla ilki gerçekleştirilen etkinlikte, lise öğrencileri ve öğretmenler depremzede çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı, müzikli etkinlik yaptı.

Depremzede çocukların gün boyu eğlendiği etkinlikler kapsamında yüz boyama, şarkılı oyunlar, müzik dinletileri, balon oyunları ve psikososyal çalışmalara yer verildi.

Okul müdürü Süleyman Çalışır, gazetecilere, bu tür etkinliklerin yaş gruplarına göre devam edeceğini söyledi.

Sanatın iyileştirici gücünün olduğuna inandığını belirten Çalışır, "Sanat terapisi 1900 yılların ortasında gelmiş olsa da eski zamanlarda, Asya'da, Avrupa'da, Osmanlı'da sanat hep iyileştirici bir güç olarak kullanılmış. Hem duygusal boyutta insanları iyileştirmesi dolaylı olarak fiziksel olarak iyileştirmede kullanılmış." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.