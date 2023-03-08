Bandırma'da "2. El Emeği Alışveriş Günleri"nin açılışı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "2. El Emeği Alışveriş Günleri" açılışı gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sergiye katılarak aile ekonomisine katılan kadınlara teşekkür etti.

Tosun, "Şu anda burada 120 emekçi kadınımız var. Hepsi el birliğiyle ürettiklerini, burada 12 gün boyunca sergileyip, satış yapıp, aile ekonomilerine katma değer sağlayacaklar. Katkıda bulunacaklar. Bizde yerel yönetim olarak bu tarz imkanların daha çok sunulması ile ilgili sürekli onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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