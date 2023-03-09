Sındırgılı el sanatları ustası yarım asrı aşkın süredir ağaca şekil veriyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 82 yaşındaki ahşap oyma ustası Musa Aktaş yarım asrı aşkın bir süredir ağaca şekil vererek baston, kaşık, saban yapıyor.

Taşköy Mahallesi'nde yaşayan Aktaş, 25 yaşındayken Bigadiç ve Sındırgı pazarlarında gördüğü ağaç işçiliğine merak sardı ve mesleğe başladı.

Keser, törpü, çakı ve zımpara yardımı ile farklı ağaç türlerinden baston, tarama küreği, rençber sabanı, tütün dikme kazığı, oyun kaşığı gibi ürünler yapan Aktaş, bunları çevre mahallelere satıyor. Aktaş, el emeği ürünlerini yarım asrı aşkın bir süredir yapmayı sürdürüyor.

Musa Aktaş, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, gençlerin de el emeği ürünlere ilgi göstermesi gerektiğini dile getirdi.

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