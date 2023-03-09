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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Azad İlhan

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 77 Atabey Çiçek), Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan, Tetteh (Dk. 60 Levent Ayçiçek), Soukou (Dk. 77 Caner Hüseyin Bağ), Mehmet Özcan (Dk. 64 Oğuz Kağan Güçtekin), Emre Kaplan

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Taşkın İlter (Dk. 84 Melih Kabasakal), Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 39 Sinan Kurt), İbrahim Akdağ, Del Valle (Dk. 67 Pa Dibba), Halil Akbunar (Dk. 84 Babel), Berkan Emir, Mustafa Pektemek (Dk. 67 İbrahim Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç

Gol: Dk. 20 Halil Akbunar (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 59 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Babel (Eyüpspor), Dk. 45+5 Saponjic, Dk. 59 Koutroumpis, Dk. 86 Mulumba, Dk. 90+6 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor)


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

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