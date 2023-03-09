Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü İlker Püren, play-off hedefi doğrultusunda pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, belirledikleri oyun planını 80. dakikaya kadar uyguladıklarını kaydetti.

Kulübün hedefleri doğrultusunda bir oyun modeli oluşturacaklarını belirten Püren, şöyle konuştu:

"Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda belki ilk 2 şansımızı azaltmış olabiliriz ama oyuncularımla beraber hiç yılmadan, motivasyonumuzu bozmadan play-off için ilerlememiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlüğe başladığım günden beri hiçbir mağlubiyetin faturasını başkasına çıkarmadım. Başarmak istiyorsak öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili ilk defa bir serzenişim olacak, belki direkt sonuca etki edecek bir kararları olmadı ama oyunun gidişatını etkileyecek kararlarda takdir haklarını genelde hep rakipten yana kullandılar. Biz ne kadar kendi görevlerimizde dikkat ediyorsak, aynı hassasiyeti onlardan da bekliyorum."





- Üzülmez: "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kolay bir maç olmayacağının bilinciyle sahaya çıktıklarını belirtti.

Üzülmez, oyuncularının mücadele anlamında çok doğru işler yaptığını aktararak, "Alınan bu 3 puan, önümüzdeki haftalar için takımın moral ve motivasyonunun üst seviyelere çıkması anlamında önemli. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bandırma deplasmanı her takım için zordur. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle Samsunspor ve Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra geri dönüş anlamında bir refleks gösterdik. Hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde olan maçlar oynayacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zorlanmamıza rağmen aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

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