Balıkesir'de marketten SMA hastası bebek için konulan bağış kutusu çalındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir markette bulunan bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bandırma ilçesinde ikamet eden Ete ailesinin SMA Tip-1 hastası 11 aylık bebekleri Fevziye Ete adına Ali Hikmet Paşa Mahallesi Okul Caddesi'ndeki bir markete bağış kutusu konuldu.

Gün içinde kumbaranın yerinde olmadığı gören market çalışanları, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Görüntülerde, markete giren kadının, kasiyer kasadan ayrıldığında bağış kutusunu alıp, hırkasının içine gizledikten sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Yardım bekleyen SMA hastası Fevziye Ete'nin yakınları, bağış kutusunu çalınmasına tepki gösterdi.

Baba Mehmet Cahit Ete, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, durumu polise bildireceklerini söyledi.





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