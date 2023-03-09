Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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