Balıkesir'de devrilen ağacın altında kalan kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Durabeyler Mahallesi Kumpınarı mevkisinde bulunan ağaç kesim sahasında çalışan Arif Çamur (66), çalıştığı esnada devrilen ağacın altında kaldı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağaç altından çıkarılan Çamur'un, hayatını kaybettiği belirlendi.

Çamur'un cenazesi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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