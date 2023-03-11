Manyas'ta depremzedelere yardım konulu istişare toplantısı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ilçeye gelen afetzedeler için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan toplantıya, kurum amirleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, depremzedelerin ilçedeki barınmaları, çocuklarının eğitim durumları, yapılan ve yapılacak yardımlar, psikolojik destek gibi konular da görüşüldü.

Kaymakam Koray Çelik, programda yaptığı konuşmada, gereken bütün yardımların yapılacağını söyledi.

Çelik, çocukların deprem travmasından kurtulması için psikolojik desteğin yanı sıra sportif faaliyetlerin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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