Balıkesir'de çaya sürüklenen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çaya sürüklenen otomobilin sürücüsü boğuldu.

Barış Yavuz (40) idaresindeki 64 KN 076 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu kırsal Cüneyt Mahallesi'ndeki tarla yolunda Cüneyt Çayı'na sürüklendi.



Aracından inen Yavuz, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Sındırgı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı.



Sürücünün cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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