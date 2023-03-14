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Manyas'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

AA

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Manyas'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Manyas İmam-Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlik, Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, kırsal Hacıosman Mahallesi imam-hatibi Ahmet Örs'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Manyas İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli'nin günün anlam ve önemine dair konuşması sonrası öğrenciler şiirlerini okudu.

Programda, ilçede düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, "Akif'in Sesi, Cumhuriyet'in 100'ü" temalı oratoryo gösterimi ile son buldu.

Anma programına, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin,Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile kurum amirleri, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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