AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" kampanyası

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" kampanyası kapsamında ilk araç Malatya'ya gönderildi.
Balıkesir Afet Lojistik ve Destek Merkezi'nde, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, il ve merkez ilçe kadın kollarının katıldığı etkinlikte, kampanyanın ilk sevkiyatı depremden etkilenen Malatya'ya gönderildi.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yardımların devam edeceğini söyledi.