İstanbul-İzmir Otoyolunda seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir bölümünde, seyir halindeki kemik unu yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyoldan İzmir yönüne giden Ensar B. yönetimindeki 16 APY 769 plakalı kemik unu yüklü kamyon, Balıkesir Savaştepe gişeleri mevkisinde henüz bilinmeye nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.

Yangında, kamyonda hasar oluştu.

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