Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, Ankara ve Çankırı'da 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'i yakalandı.

Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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