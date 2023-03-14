Bandırmalı anaokulu öğrencileri sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

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BALIKESİR (AA) - Bandırma'da anaokulu öğrencileri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz'i ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Bandırma Mutlu Çocuklar Anaokulu öğrencileri, Tıp Bayramı dolayısıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz'i ziyaret etti.

Öğretmenleri Yasemin Ungan, Çağla Alkan, Özge Erdem ve Aybüke Can ile birlikte gelen ana okulu öğrencileri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz ve dekan yardımcılarının Tıp Bayramını tebrik etti.

Prof. Dr. Cengiz, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gelecekte sizlerin arasından da doktorlar çıkacak ve ülkemize sağlık hizmeti sunacaktır." dedi.

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