Manyas Gölü'nde 3 sürecek olan av yasağı yarın başlıyor

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BALIKESİR (AA) - Manyas Gölü'nde yarın başlayacak ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı nedeniyle balıkçılar, göldeki balık ağlarını toplamaya başladı.

Manyas Gölü'nde yarın başlayacak ve 3 ay sürecek olan av yasağı nedeniyle balıkçılar, ağlarını toplamaya başladı.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, yaptığı açıklamada, balıkların yumurtlama ve yavrulama dönemi dolayısıyla yarından itibaren av yasağının başladığını söyledi.

Oktay, yasağın Turna balığı dışındaki balıkları kapsadığını dile getirdi.

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