Balıkesir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erdi Ü. (33) idaresindeki 10 ABV 788 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Hüseyin K. (45) yönetimindeki 17 YN 400 plakalı kamyonla çarpıştı.

Daha sonra aynı yönde seyreden Muhsin K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü de Erdi Ü'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, Erdi Ü'nün aracındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Erdi Ü. ile kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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