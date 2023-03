Balıkesir'de depremzedelere ramazan yardımı yapmak amacıyla müftülük kermes düzenledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe müftülüğü Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem nedeniyle depremzedelere ramazan kolisi hazırlamak amacıyla bir kermes düzenledi.

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kermes çadırında müftülük çalışanları ve ilçe halkının bağışladığı gıdadan giysiye, hijyen maddelerinden yöresel ürünlere kadar bir çok ürünün satışı yapılıyor.

3 gün olarakj planlanan ancak vatandaşların yoğun ilisi üzerine 5 güne çıkarılan kermes 17 Mart cuma gününe kadar açık olacak.

Edremit Müftülüğü adına açıklama yapan Çamci Camisi İmam-Hatibi Ramazan Savan, kermesin 11 ildeki depremzedeler için yardım amaçlı Edremit Müftülüğünce düzenlendiğini söyledi.

Kermeste satılan tüm ürünlerin müftülük bünyesindeki görevliler ve ilçe halkı tarafından bağışlandığını kaydeden Savan: "Bu yardımları halkımız buraya getiriyorlar ve hocalarımız da tek tek bunu halkımızla buluşturarak yapılan her bir alış alışverişi depremzede kardeşlerimize ramazan vesilesiyle kutu yapacağız. 750 liralık ramazan kutularımız var. Bu kutular vesilesiyle her çadıra, her bölgedeki insanlarımıza inşallah ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Büyük bir yıkıma neden olan yüzyılın afetinde zarar gören depremzedelere destek amaçlı bu etkinliğin yapıldığını ifade eden Diyanet Sen Edremit İlçe Temsilcisi Bahtiyar Pahlivanoğlu ise şunları kaydetti:



"Yüzyılın afeti büyük bir yıkım oldu ülkemizde. Birlik olarak, tüm ülke olarak hatta tüm dünya olarak yeniden o bölgeleri kalkındırmak için bir çaba verilmektedir. Buna da din görevlilerimiz manevi hizmetin yanında maddi olarak da destek olmak babında böyle bir hizmet oluşturuldu. İmamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, müezzinlerimiz hepsi taşın altına ellerini koydular hatta tüm Edremit." diye konuştu.

Pehlivanoğlu, kermese çok büyük ilgi olmasından dolayı üç gün planlanmasına rağmen cuma gününe kadar uzatarak 5 güne yayıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, kermesten elde edilecek tüm gelirin gelir deprem bölgesine gönderileceğini sözlerine ekleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kermes çadırında börek yaparak katkıda bulunan Şengül Söylemez ise "Vatandaşlarımız depremde mağdur oldular. Onlar için geliyoruz burada destek amaçlı ne yapabilirsek. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar orada soğukta kalırken bizim içimiz rahat etmiyor." dedi.

Ali Özay de kermes çadırında satılan malzemelerden depremzedelere yardım olması amacıyla birşeyler aldığını ifade etti.

















