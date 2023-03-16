Gönen'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Gündoğdu Mahallesi 223 sokaktaki B.Y'ye ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangında, evde maddi hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.