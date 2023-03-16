Erdek'te baca yangını hasara yol açtı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, çatıda hasara neden oldu.



Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, binanın bacasından çıkan dumanlara müdahale ederek söndürdü.

Yangında, çatıda hasar oluştu.



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