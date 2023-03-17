Balıkesir'de gazete kağıdından hediyelik eşya üreten kadınlar Almanya'ya ihracat yaptı

BALIKESİR (AA) - MURAT SEYMAN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediyeye ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde gazete ve dergi kağıtlarından hediyelik eşya üreten kadınlar ihracata başladı.

İlçede 1400 metrekare alanda inşa edilen merkezdeki "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" gibi atölyeler 600 kadına iş kapısı oldu.

Özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, kadınların belirlediği fiyatlar üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor.

Gazete Dokuma Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren kadınlar, atık gazete ve dergi kağıtlarını uzun rulolara dönüştürdükten sonra ince şiş yardımıyla hasır gibi dokuyup tepsi, çanta, fincan, saklama kutuları, hediyelik ürünler, kalemlik ve sepet gibi eşyalar üretiyor.

Türkiye'nin birçok noktasına ürünlerini gönderen kadınlar, kalp figürü için aldıkları 5 bin parçalık siparişi hazırlayarak Almanya'ya ulaştırdı.

- "Kadın her zaman güçlüdür"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, ilçenin sıfır atık projelerinde ciddi anlamda kendini gösterdiğini söyledi.

İlçe kadınlarının çok gayretli ve çalışkan olduğunu vurgulayan Yavaş, "Şimdi yurt dışından da talep alıyoruz. Almanya'dan internet aracılığı ile bize ulaşan bir vatandaşımız, burada gazete kağıdından 5 bin adet kalp ürettirdi. Telini kendisi yolladı. Burada 12 usta el bunları imal etti. Bizler çok mutlu olduk. Hem 30 bin lira civarında gelir elde ettiler hem de gazete kağıtlarını değerlendirmiş oldular." dedi.

Gazete dokuma kursu eğitmeni Zehra Meydan da çevreyi koruma adına güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Çalışmalarını severek yaptıklarını anlatan Meydan, "Kurslarımız devam etmekte ve toplu siparişler de alıyoruz. Belediyemizin ambalajlarını yapıyoruz, hediyelik eşyalarını üretiyoruz. Artık Sındırgı'nın ve Türkiye'nin dışına da çalışmalar yapmaya başladık. Bu durum bizleri daha da teşvik ediyor, işimize daha da severek sarılmamıza vesile oluyor. Kadın her zaman güçlüdür, üretkendir." diye konuştu.

Kursiyerlerden Zeynep Güçlü ise kazandıkları paranın kendilerini motive ettiğini belirtti.

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