Marmara mermerinin atıkları ekonomiye kazandırılacak

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BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Marmara Adası'ndaki mermer üretimi sonrası oluşan atıkları ekonomiye kazandırmak için çalışma başlattı.

GMKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'de yer alan Marmara Adası'nda tespit edilen sorunların çözümüne yönelik "Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi Ön Fizibilite Raporu" hazırlandı.

Ön fizibilite raporuyla hem mermer artıklarının yeniden üretim süreçlerine dahil edilerek ekonomiye kazandırılması hedeflenirken hem de çevreci yaklaşımla adadaki çevresel sorunun bertaraf edilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Çalışmalar doğrultusunda, özel bir firmanın 5 milyon dolarlık yatırımla adaya kurulacak bir fabrika ile bu çalışmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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