Balıkesir'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osman Kılıç idaresindeki 17 PF 660 otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Denizkent Mahallesi mevkiinde Aziz Aydoğan yönetimindeki 34 NL 7193 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, her iki sürücünün yanı sıra Osman Kılıç'ın yanındaki eşi Ayka Kılıç yaralandı.
Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.