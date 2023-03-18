Sındırgı'da çiftçilere tarımsal kalkınma eğitimi veriliyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, üreticilere tarımsal kalkınma ve doğru tarım eğitimleri verilmeye başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kornişon salatalık ve çilek üretiminin yoğun olduğu Yüreğil ve Yaylabayır mahalleleri başta olmak üzere ilçe merkezindeki çiftçilere eğitim verdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, eğitimlerin amacının üretimlerin daha bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Hatırnaz da müdürlük olarak desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Yaylabayır Mahallesi Muhtarı Mustafa Eraslan ise çiftçiler ve mahalle adına verimli bir eğitim olduğunu anlattı.

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