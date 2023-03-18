Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Balıkesir Lisesi öğrenciler temsili uğurlama töreniyle anıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de öğrencilerinin tamamı Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen lisenin şehit izcileri anısına temsili uğurlama töreni yapıldı.



Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen "Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni", tarihi okul binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında şehitlerin giydiğine benzer enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katıldı.

Lisenin önünden hareket eden grup, eskiden askerlik şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı.

Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan "keşşaf bölüğü" öğrencileri, davul zurna eşliğinde Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

Seferberlik Çöreği'nin verildiği keşşaflar, daha sonra trene binerek askere uğurlandı.

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, törende yaptığı konuşmada, bu programı Balıkesir halkı, lisenin mezunları, dernek üyeleri ve öğretmenlerle hazırladıklarını söyledi.

Balıbek, "Onların anısına, tarihimize sahip çıkmak, geleceğimize güzel bir anı bırakmak amacıyla bu etkinliği mizansen olarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile vatandaşlar katıldı.

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