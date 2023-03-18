18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas, Bandırma ve Sındırgı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manyas'taki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Ortaokulunun öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program için Anadolu Lisesi'ne geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk Ortaokulu Müdürü Erdal Daban tarafından yapıldı.

Program, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo ile sona erdi.

Törenlere, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçın, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bandırma

Bandırma Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Sıtkı Ağan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

- Sındırgı

Sındırgı'da şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kahvaltı programı ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılması ve şehitlik ziyareti ile devam etti.

İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törenlere, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkan Vekili Bülent Ata, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ve belediye meclisi üyeleri katıldı.

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