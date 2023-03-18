Balıkesir Üniversitesi'nde 18 Mart'a özel menü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla, Balıkesir Üniversitesine (BAÜN) bağlı tüm yemekhanelerde buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan "Çanakkale menüsü" sunuldu.

Balıkesir Üniversitesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez ve Tıp Fakültesi yemekhanesinin öğle yemeği menüsünde, Çanakkale Savaşları esnasında askerlerin yediği belirtilen yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menü sunuldu.

Programa, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl da katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemekhanede açılan Çanakkale Zaferi sergisi de ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.