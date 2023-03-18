Balıkesir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler. Zeytinli Mahallesi'nde bir kişinin kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığını belirledi.

Ekipler, şüpheli A.Ö'ye ait evde yaptıkları aramalarda 35 bin 400 kaçak tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 bin 200 boş makaron, 55 kilogram kıyılmış kaçak tütün, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve elektrikli kompresör ele geçirdi.

A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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