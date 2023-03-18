Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 zanlıya ait ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 2 bin 125 adet sentetik ecza hap ele geçirilrdi.



Gözaltına alınan şüpheliler A.A. (29) ve S.A'nın (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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