Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen zanlıların araçlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 783 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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