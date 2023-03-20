Balıkesir’de öğrenciler depremzedeler için kermes düzenledi

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BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencileri asrın felaketini yaşayan depremzedeler için kermes düzenledi.

Pazar yerinde düzenlenen kermeste öğrenciler okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümü tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. İlçeye gelen depremzede aileler de hazırladıkları yiyeceklerle kermese katkı sağladı.

Kermese Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkan yardımcıları Salih Durak, Halil Aldemir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın eşi Yaşiye Yavaş da öğrencilerle birlikte stantta yer aldı.

Kaymakam Oktay, öğrencilerinin deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için hazırladığı kermesle öğrencilerin duyarlılıklarını gösterdiğini aktararak, kermes için öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Önder Esen “Burada Hatay’dan, Antakya çevrelerinden gelen depremzede kardeşlerimiz için bir kermes düzenlendi. Biz de bu kermeste onlara bir yardım olsun amacıyla burada satışları yapıyoruz. İnşallah onların dertlerine bir nebze katkıda bulunabilirsek bizim için ne mutlu.” şeklinde konuştu.









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