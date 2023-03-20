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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

AA

Bandırma'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şirin Tiril yönetimindeki 10 TK 444 plakalı otomobil Bandırma-Erdek kara yolunun Bağfaş mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Bekir Tiril ile Ahmet İslam yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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