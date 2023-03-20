Bandırma'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şirin Tiril yönetimindeki 10 TK 444 plakalı otomobil Bandırma-Erdek kara yolunun Bağfaş mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Bekir Tiril ile Ahmet İslam yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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