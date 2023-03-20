Manyas'tan kutsal topraklara giden umre kafilesi uğurlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinden umre için kutsal topraklara giden 15 kişilik kafile yola çıktı.

Diyanet İşler Başkanlığı organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar uğurlandı.

Manyas Otobüs Terminali'nde düzenlenen uğurlama törenine, umreye gidecek vatandaşların aileleri ve ilçe müftüsü Abdullah Bostan ile Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı.

Dua edilmesinin ardından 15 kişilik umre kafilesi yola çıktı.



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